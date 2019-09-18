Инспектор ГИБДД из Уфы попался на продаже «красивых госномеров»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-18T08:50:11+03:00

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Следственный отдел по Калинискому районы Уфы возбудил три уголовных дела в отношении инспектора ГИБДД, который продавал «красивые номера». Сотрудника дорожной полиции обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый предложил своему знакомому, который занимался продажей госномеров, за незаконное денежное вознаграждение зарегистрировать и выдать три государственных регистрационных знака с «красивыми» цифровым и буквенным сочетанием. Мужчина согласился и заплатил за один номер 100 тысяч рублей, а за второй и третий – 18 и 4 тысячи рублей.

После мероприятий, организованных оперативниками собственной безопасности МВД инспектор был уволен из органов. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Своей вины уже бывший сотрудник ГИБДД не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU