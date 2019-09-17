В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник» для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и учеников коррекционных школ

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-17T15:13:02+03:00

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Вчера, 16 сентября, в Уфе прошел ежегодный праздник «Я - первоклассник», на который были приглашены дети из малообеспеченных семей, обучающиеся коррекционных школ № 13 и 28 и первоклассники детского дома № 1.

Площадкой для мероприятия выступил ТРЦ «Ультра»: в фойе ребятишек встречали ростовые куклы и провожали юных гостей в кинозал на третьем этаже.

Организаторами праздника стали Башкирское региональное отделение «Российский детский фонд» совместно с Молодежной палатой Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан, ТРЦ «Ультра» и кинозал «Ультра-Синема».

Открыл торжественное мероприятие руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, который пожелал ребятам хорошей учебы, успехов в школе и дальнейшей жизни и отличного настроения. Также с приветственной речью и теплыми словами к первоклассникам обратились «Почетный председатель» Детского фонда республики Нина Федянина и Председатель Детского фонда Зульфия Ахметова. Председатель Молодежной палаты Госсобрания – Курултая Башкирии Зарина Газизова поприветствовала детей, а также приготовила сюрприз- выступление цирковых клоунов. Управляющий ТРЦ «Ультра» Антон Горбачев поздравил первоклассников с началом новой школьной жизни. ТРЦ «Ультра» приготовили своим маленьким гостям сладкие подарки.

Детский праздник действительно удался: гостей радовали стихотворениями и танцами. Также для первоклассников с песней выступила участница популярного телевизионного конкурса «Ты - супер» Анжелика Лазарева, а ученица школы-интерната №28, участница международных и региональных музыкальных конкурсов Милена Булатова на флейте исполнила башкирскую народную мелодию «Бэрлэган». Но больше всего ребят порадовало яркое выступление клоунов, над уморительными номерами которых смеялись и взрослые, и дети.

Завершился праздник показом фильма «Птичий дозор», после которого всех маленьких гостей ожидали памятная фотосессия и подарки от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU