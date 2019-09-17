2019-09-17T15:13:02+03:00
Общество

В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник» для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и учеников коррекционных школ

Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 16 сентября, в Уфе прошел ежегодный праздник «Я - первоклассник», на который были приглашены дети из малообеспеченных семей, обучающиеся коррекционных школ № 13 и 28 и первоклассники детского дома № 1.

Площадкой для мероприятия выступил ТРЦ «Ультра»: в фойе ребятишек встречали ростовые куклы и провожали юных гостей в кинозал на третьем этаже.

Организаторами праздника стали Башкирское региональное отделение «Российский детский фонд» совместно с Молодежной палатой Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан, ТРЦ «Ультра» и кинозал «Ультра-Синема».

Открыл торжественное мероприятие руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, который пожелал ребятам хорошей учебы, успехов в школе и дальнейшей жизни и отличного настроения. Также с приветственной речью и теплыми словами к первоклассникам обратились «Почетный председатель» Детского фонда республики Нина Федянина и Председатель Детского фонда Зульфия Ахметова. Председатель Молодежной палаты Госсобрания – Курултая Башкирии Зарина Газизова поприветствовала детей, а также приготовила сюрприз- выступление цирковых клоунов. Управляющий ТРЦ «Ультра» Антон Горбачев поздравил первоклассников с началом новой школьной жизни. ТРЦ «Ультра» приготовили своим маленьким гостям сладкие подарки.

Детский праздник действительно удался: гостей радовали стихотворениями и танцами. Также для первоклассников с песней выступила участница популярного телевизионного конкурса «Ты - супер» Анжелика Лазарева, а ученица школы-интерната №28, участница международных и региональных музыкальных конкурсов Милена Булатова на флейте исполнила башкирскую народную мелодию «Бэрлэган». Но больше всего ребят порадовало яркое выступление клоунов, над уморительными номерами которых смеялись и взрослые, и дети.

Завершился праздник показом фильма «Птичий дозор», после которого всех маленьких гостей ожидали памятная фотосессия и подарки от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе открылась выставка редких снимков Рудольфа Нуреева
В СК Башкирии прокомментировали дело об убийстве девушки, которое удалось раскрыть спустя 15 лет
Депутат Курултая Башкирии выступила против лекций о контрацепции среди подростков
Омбудсмен Башкирии рассказала о состоянии мальчика, пробывшего в квартире с мертвой матерью несколько дней
В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне
Жителя Башкирии сбил грузовик: мужчина скончался на месте
Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами
«Росгосстрах»: Жители Башкортостана этим летом выбрали отдых в Германии, Франции и Италии
В Башкирии дорожная фирма потратила субсидию на зарплату и налоги
В Башкирии разыскивают Шарифзяна Сабирова
«Тревогу забили воспитатели»: подробности инцидента с мальчиком из Башкирии, который провел шесть дней с трупом матери
Житель Уфы избивал жену на глазах у прохожих
На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией
В уфимских парках неизвестные раскидывают пакетики с подозрительным веществом
В Башкирии мальчик провел шесть дней в квартире с разлагающимся телом матери
В Башкирии при пожаре в доме заживо сгорел мужчина
Бактерии золотистого стафилококка нашли у всех, кто отравился в уфимской шаурмичной
В Башкирии меняют систему питания в школах
Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП