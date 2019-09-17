2019-09-17T12:50:48+03:00
Общество

Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами

16 муниципалитетов в республике не имеют водных объектов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Накануне в Доме республики прошел «Стройчас». На совещании, помимо прочего, обсудили строительство спортивных комплексов, оснащенных бассейнами.

Как выяснилось, 16 муниципалитетов региона не имеют ни одного бассейна. Общая обеспеченность ими в республике составляет всего 15%. Плаванием занимаются более семи тысяч человек, хотя, по словам врио главы Башкирии, запрос среди жителей значительно выше.

План строительства до 2024 года типовых спортивных комплексов с водными объектами представил зампредседателя Госстроя Башкирии. В 16 муниципалитетах планируется создание физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами от четырех до восьми дорожек по 25 метров. Руководитель республики предложил обратиться внимание на районы, где активно развиваются зимние виды спорта, чтобы проработать вариант совмещения бассейна с ледовой ареной.

На своей странице в соцсети Хабиров написал, что в шести районах строительство комплексов для занятия плаванием уже ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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