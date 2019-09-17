Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами
Накануне в Доме республики прошел «Стройчас». На совещании, помимо прочего, обсудили строительство спортивных комплексов, оснащенных бассейнами.
Как выяснилось, 16 муниципалитетов региона не имеют ни одного бассейна. Общая обеспеченность ими в республике составляет всего 15%. Плаванием занимаются более семи тысяч человек, хотя, по словам врио главы Башкирии, запрос среди жителей значительно выше.
План строительства до 2024 года типовых спортивных комплексов с водными объектами представил зампредседателя Госстроя Башкирии. В 16 муниципалитетах планируется создание физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами от четырех до восьми дорожек по 25 метров. Руководитель республики предложил обратиться внимание на районы, где активно развиваются зимние виды спорта, чтобы проработать вариант совмещения бассейна с ледовой ареной.
На своей странице в соцсети Хабиров написал, что в шести районах строительство комплексов для занятия плаванием уже ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU