2019-09-17T12:23:20+03:00
Общество

В Башкирии дорожная фирма потратила субсидию на зарплату и налоги

Компанию оштрафовали на 190 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура выявила нарушение в ходе проверкиПрокуратура выявила нарушение в ходе проверки
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Руководство МУП «ДорСтройРемонт» из города Октябрьский потратило 3 млн рублей, выделенные на оплату муниципального контракта по ремонту местных дорог, на зарплату сотрудникам и погашение налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Правоохранительное ведомство возбудило два административных дела: «нецелевое использование бюджетных средств» и «нарушение сроков и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Последний протокол связан с тем, что предприятие не произвело своевременную оплату по контракту.

Суд постановил оштрафовать компанию на 190 тысяч рублей. Руководитель вынесли представление с требованием не допускать подобные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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