2019-09-17T09:31:42+03:00
Происшествия

В Башкирии мальчик провел шесть дней в квартире с разлагающимся телом матери

Жуткая история произошла в Янауле
Рустем АХУНОВ
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Ребенка нашли запертым в квартире с телом материРебенка нашли запертым в квартире с телом материФото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии шестилетний мальчик провел шесть дней в квартире с мертвой матерью.

Известно, что в квартире проживала только женщина и ее шестилетний сын. Остается неизвестным, из-за чего погибла женщина. Возможно, что она каким-то образом свела счеты с жизнью.

По данным государственного ИА «Башинформ», мальчик находился с телом мертвой матери шесть дней. Прибывшие на место стражи порядка нашли его в истощенном состоянии и передали медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося в Следкоме Башкирии начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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