В Башкирии разыскивают пропавшую молодую девушку с татуировкой
В Башкирии родные и близкие разыскивают пропавшую 23-летнюю жительницу Нефтекамска. Дарья Шайдуллина вышла из дома вчера днем, 15 сентября, и до сих пор никто не знает, где девушка может находиться. Перепуганные родители написали заявление о пропаже дочери в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.
Приметы: рост 172 см, худое телосложение, длинные темные волосы, карие глаза.
Особые приметы: на запястье есть татуировка – символ бесконечности.
Была одета: короткая светлая куртка, синие джинсы с прорезями на коленях, синие кроссовки фирмы Adidas.
Если вам что- то известно о местонахождении молодой девушки, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(986)974-98-48.
ИСТОЧНИК KP.RU