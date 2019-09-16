2019-09-16T20:26:43+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшую молодую девушку с татуировкой

От 23-летней Дарьи Шайдуллиной уже сутки нет новостей
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Отличительная примета девушки - тату на запястье, символизирующее бесконечностьОтличительная примета девушки - тату на запястье, символизирующее бесконечность
Изменить размер текста:

В Башкирии родные и близкие разыскивают пропавшую 23-летнюю жительницу Нефтекамска. Дарья Шайдуллина вышла из дома вчера днем, 15 сентября, и до сих пор никто не знает, где девушка может находиться. Перепуганные родители написали заявление о пропаже дочери в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 172 см, худое телосложение, длинные темные волосы, карие глаза.

Особые приметы: на запястье есть татуировка – символ бесконечности.

Была одета: короткая светлая куртка, синие джинсы с прорезями на коленях, синие кроссовки фирмы Adidas.

Если вам что- то известно о местонахождении молодой девушки, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(986)974-98-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омбудсмен рассказала, из-за чего могла сорваться школьница из Башкирии, утопившая свою сестру
В Башкирии высокопоставленного полицейского осудят за взятки и вымогательство
В Башкирии сироте выдали квартиру, совершенно непригодную для проживания
В Башкирии грабитель залез в дом и, угрожая ножом, изнасиловал 72-летнюю бабушку
В Уфе девочка разбила голову, катаясь на качелях
В Уфе перекроют движение транспорта по проспекту Октября
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Уфимка лишилась крупной суммы после разговора с незнакомцем
На территории Башкирии стартует спецоперация «Должник»
В Башкирии растет число медиков
Отопление в Башкирии начнут включать уже с 19 сентября
Уфимский следователь, который вел резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, уволился
Убитая на глазах сына 35-летняя жительница Башкирии рассталась со своим мужем хорошими друзьями
Строительство двух свинокомплексов в Башкирии обойдется в 3 млрд рублей
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре