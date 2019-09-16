В Башкирии разыскивают пропавшую молодую девушку с татуировкой

СЕГОДНЯ 20:26 2019-09-16T20:26:43+03:00

От 23-летней Дарьи Шайдуллиной уже сутки нет новостей

Изменить размер текста: A A

В Башкирии родные и близкие разыскивают пропавшую 23-летнюю жительницу Нефтекамска. Дарья Шайдуллина вышла из дома вчера днем, 15 сентября, и до сих пор никто не знает, где девушка может находиться. Перепуганные родители написали заявление о пропаже дочери в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 172 см, худое телосложение, длинные темные волосы, карие глаза.

Особые приметы: на запястье есть татуировка – символ бесконечности.

Была одета: короткая светлая куртка, синие джинсы с прорезями на коленях, синие кроссовки фирмы Adidas.

Если вам что- то известно о местонахождении молодой девушки, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(986)974-98-48.

ИСТОЧНИК KP.RU