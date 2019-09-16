2019-09-16T19:37:18+03:00
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного полицейского осудят за взятки и вымогательство

Также после суда полицейского, скорее всего, уволят из органов по отрицательным мотивам
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии завершилось расследование уголовного дело в отношении начальника отдела полиции в Ишимбайском районе республики – его обвиняют в вымогательстве и взяточничестве.

Как выяснили следователи, еще летом 2017 года полицейский потребовал от владельца штрафстоянки платить 500 рублей за каждый доставленный автомобиль, а в качестве благодарности пообещал покровительство и связи, а также заверил, что автомобилей на стоянке теперь будет гораздо больше. В итоге до апреля 2018 года полицейский ежемесячно получал оговоренное вознаграждение и таким образом незаконно обогатился на 170 тысяч рублей. Сам же обвиняемый свою причастность к вымогательству и взяточничеству категорически отрицает.

- По данному факту в МВД Башкирии была назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. После вынесения решения суда будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения к установленной законом ответственности, — добавили в пресс-службе республиканского МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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