2019-09-16T17:41:45+03:00
Происшествия

В Башкирии грабитель залез в дом и, угрожая ножом, изнасиловал 72-летнюю бабушку

Подозреваемый уже задержан и дает показания
Яна БАЗЕКИНА
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Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следамПодозреваемого задержали в тот же день по горячим следамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По-настоящему дикая история произошла вчера, 15 сентября, в Аургазинском районе Башкирии. Там в дом к 72-летней пенсионерке вломился грабитель: мужчина собрал все самое ценное, что смог найти, а потом, угрожая ножом, надругался над пожилой женщиной.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, подозреваемый в тяжком преступлении уже задержан и дает показания. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. По факту изнасилования и грабежа возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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