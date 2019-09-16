2019-09-16T12:42:08+03:00
Общество

Строительство двух свинокомплексов в Башкирии обойдется в 3 млрд рублей

Предприятия дадут 135 дополнительных рабочих мест
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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На прошедшем в четверг «Инвестчасе» в правительстве республики обсудили строительство двух свинокомплексов. Проект представил гендиректор Башкирской мясной компании Ринат Зайнуллин.

Предприятия планируют расположить на территории Альшеевского и Белебеевского районов. Инвестором выступает Уральская мясная компания – она выделит порядка трех млрд рублей. На эти деньги создадут сельскохозяйственное производство с годовой мощностью в 15 тысяч тонн свинины. Комплекс сможет трудоустроить 135 жителей Башкирии.

– Это очень крупный проект. Он станет частью создаваемого инвестором в республике животноводческого кластера с собственной племенной базой и мясоперерабатывающими мощностями, – пояснил и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Ранее этот проект уже рассматривался на «Инвестчасе». Тогда ему одобрили меры поддержки: льготы по налогу на имущество, компенсации части затрат на строительство инфраструктуры, а также закупку скота и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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