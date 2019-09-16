Строительство двух свинокомплексов в Башкирии обойдется в 3 млрд рублей
На прошедшем в четверг «Инвестчасе» в правительстве республики обсудили строительство двух свинокомплексов. Проект представил гендиректор Башкирской мясной компании Ринат Зайнуллин.
Предприятия планируют расположить на территории Альшеевского и Белебеевского районов. Инвестором выступает Уральская мясная компания – она выделит порядка трех млрд рублей. На эти деньги создадут сельскохозяйственное производство с годовой мощностью в 15 тысяч тонн свинины. Комплекс сможет трудоустроить 135 жителей Башкирии.
– Это очень крупный проект. Он станет частью создаваемого инвестором в республике животноводческого кластера с собственной племенной базой и мясоперерабатывающими мощностями, – пояснил и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Ранее этот проект уже рассматривался на «Инвестчасе». Тогда ему одобрили меры поддержки: льготы по налогу на имущество, компенсации части затрат на строительство инфраструктуры, а также закупку скота и оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU