МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-16T12:32:20+03:00

МЧС рекомендует во время ветра находиться дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В региональном МЧС сообщили о сильном ветре на территории республики. Порывы достигнут 20 метров в секунду.

С 20:00 16 сентября до 20:00 17 сентября прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, местами до умеренного. Осадки выпадут также и днем. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду с возможными порывами до 15-20.

Ночью температура воздуха понизится до +6, +11 градусов. Днем станет немного теплее – +14, +19.

В пресс-службе аварийного ведомства рекомендуют «ограничить выход из зданий» и находится в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU