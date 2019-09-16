2019-09-16T12:00:38+03:00
Происшествия

В Уфе спустя 15 лет нашли убийцу молодой девушки

Последние четыре года предполагаемый душегуб сидел в тюрьме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемый в убийстве девушки уже сидел в тюрьмеПодозреваемый в убийстве девушки уже сидел в тюрьмеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Спустя почти 15 лет стражи порядка смогли вычислить убийцу молодой девушки из Уфы.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, над делом работали сотрудники регионального уголовного розыска, следственного комитета и УФСИНа. Полицейским удалось выяснить, что к убийству 17-летней девушки причастен 46-летний мужчина, который сидит в тюрьме с 2015 года. Тогда его осудили по двум «наркотическим» статьям.

По предварительным данным, в сентябре 2004 года подозреваемый убил уфимку, а затем оставил ее труп возле мусорных контейнеров в Черниковке. Мужчина дал признательные показания. Сейчас он содержится в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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