2019-09-16T13:10:22+03:00
Происшествия

Убитая на глазах сына 35-летняя жительница Башкирии рассталась со своим мужем хорошими друзьями

Следователи полагают, что мужчина хладнокровно зарубил экс-супругу и бывшую тещу
Яна БАЗЕКИНА
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Убийца состоял в отношениях со своей жертвойУбийца состоял в отношениях со своей жертвой
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В Башкирии горячо обсуждают убийство 35-летней жительницы села Шигайкулбаш Салаватского района и ее 71-летней матери. Главным подозреваемым в этом жестоком преступлении сейчас проходит бывший муж женщины – 32-летний Рамиль К. По версии следствия, мужчина ворвался в ночь на 15 сентября в дом в бывшей возлюбленной и несколько раз ударил ее топором по голове, после чего нанес смертельный удар обухом теще. За происходящим из своей кроватки наблюдал восьмимесячный сынишка Лейсан и Рамиля – к счастью, убийца не тронул ребенка. Сейчас малыша забрали в приют, решается вопрос об оформлении над ним опеки родственниками убитой женщины.

Близкие и друзья Рамиля не верят в происходящее: по их словам, Рамиль и Ляйсан «расстались добрыми друзьями», вот только в чем заключилась причина разлада – никто объяснить не смог.

- В голове просто не укладывается, он не мог этого сделать, - сокрушается знакомый мужчины. – Может, его подставили? Что им делить было?

Впрочем, причиной убийства могло стать увлечение алкоголем подозреваемого – даже на месте преступления позже найдут бутылку водки и нехитрую закуску. Вполне возможно, что мужчина зашел в гости к бывшей жене, но разговор перерос в ссору, и вдрызг пьяный экс-супруг решил проучить строптивую возлюбленную.

- По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства произошедшего и осуществляется розыск подозреваемого, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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