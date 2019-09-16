Таксист избил и ограбил уфимку за отказ в сексе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-16T11:18:42+03:00

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В Уфе таксист напал на 47-летнюю уфимку за то, что она отказывалась вступить с ним в интимную связь.

Все случилось 15 сентября. Женщина вышла из дома и направилась в сторону Дворца спорта по делам. По пути она встретила знакомого. В салоне Renault Logan он распивал алкоголь вместе со своим 34-летним приятелем, который подрабатывал таксистом. Они предложили уфимке подвезти ее – та согласилась.

Как только машина тронулась с места, стало ясно, что водитель не справляется с управлением. Знакомый женщины решил не рисковать своей жизнью и просто выскочил из машины на ближайшем светофоре. Уфимка осталась один на один с незнакомым таксистом.

Водитель решил воспользоваться ситуацией и начал требовать у пассажирки интимной близости. Женщина наотрез отказалась. За это злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Уфимка выбежала из машины, но мужчина ее догнал и снова затащил в автомобиль, где продолжил требовать секса. И вновь получил отказ. Потерпевшая предложила взамен ценного для нее отобранного кулона два золотых кольца. Таксиста такой обмен не устроил, и он забрал все. В конечном счете женщина все-таки смогла убежать и обратилась в полицию.

Правоохранители вместе с потерпевшей выехали на место происшествия. В ходе розыска 34-летний подозреваемый был найден. Он спал неподалеку в той самой машине. Кольца и кулон был возвращены хозяйке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU