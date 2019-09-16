2019-09-16T10:49:06+03:00
Происшествия

В Уфе пьяный 18-летний парень въехал на легковушке в трактор

У начинающего водителя также не было прав
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Дорожным происшествием закончилась поездка пьяного 18-летнего уфимца и его подруги по улицам столицы Башкирии.

Накануне ранним утром молодой человек на своем Volkswagen Polo выехал на Уфимское шоссе, где напротив дома №36 врезался в трактор «Беларусь». Спецмашина двигалась в попутном направлении. Трактор, как ни в чем не бывало, остался стоять на колесах, в то время как легковушка после удара опрокинулась на крышу.

Госпитализация в результате аварии потребовалась 17-летней пассажирке из иностранной машины. Инспекторы ГИБДД выяснили, что начинающий водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ко всему прочему, он еще и не имел водительских прав. В отношении нарушителя составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таксист избил и ограбил уфимку за отказ в сексе
Радий Хабиров оценил реализацию проекта «Башкирские дворики»
Сбежавшего из колонии заключенного нашли в Уфе
«Мешала учить уроки»: стала известна личность девушки из Башкирии, утопившей сестренку
В подвале жилого дома в Башкирии обнаружили женский труп 20-летней давности
В уфимском планетарии сообщили, когда наступит осеннее равноденствие
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия, бросив машину
В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов
Жители Башкирии спасли корову, упавшую в колодец
Купила два кусочка хлеба и суп: брошенная всеми бабушка из Уфы выживает с сыном-инвалидом
Таксистов в Башкирии научат обслуживать незрячих пассажиров и инвалидов на колясках
В Уфе с молотка пустят арестованные машины
Экс-игрок «Салавата Юлаева» задержан по уголовной статье
Стало известно, кто подозревается в убийстве матери и бабушки 8-месячного ребенка в Башкирии
В Башкирии двух студенток избили и ограбили иностранцы
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии во второй половине сентября
В Башкирии привлекли 75 млн рублей, чтобы 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками
«Совести у вас нет»: жители города в Башкирии не могут добраться до могил родственников из-за мусора