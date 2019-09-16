В Уфе пьяный 18-летний парень въехал на легковушке в трактор

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-16T10:49:06+03:00

У начинающего водителя также не было прав

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Дорожным происшествием закончилась поездка пьяного 18-летнего уфимца и его подруги по улицам столицы Башкирии.

Накануне ранним утром молодой человек на своем Volkswagen Polo выехал на Уфимское шоссе, где напротив дома №36 врезался в трактор «Беларусь». Спецмашина двигалась в попутном направлении. Трактор, как ни в чем не бывало, остался стоять на колесах, в то время как легковушка после удара опрокинулась на крышу.

Госпитализация в результате аварии потребовалась 17-летней пассажирке из иностранной машины. Инспекторы ГИБДД выяснили, что начинающий водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ко всему прочему, он еще и не имел водительских прав. В отношении нарушителя составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU