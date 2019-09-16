2019-09-16T10:30:14+03:00
Общество

Радий Хабиров оценил реализацию проекта «Башкирские дворики»

В этом году работы по благоустройству должны завершиться к 1 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр с трансляции оперативного совещанияфото: кадр с трансляции оперативного совещания
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Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики с докладом о реализации проекта «Башкирские дворики» выступил и.о. министра ЖКХ Борис Беляев.

В этом году, по данным чиновника, в регионе будет благоустроено 404 двора, которыми смогут пользоваться более трехсот тысяч человек из девятисот многоквартирных домов. На данный момент на «дворики» было потрачено 604 млн рублей (или 34% от общего объема финансирования).

Беляев заявил, что сдерживающим фактором освоения средств является задержка в поставке спортивного и детского оборудования. Дело в том, что его изготавливают в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Чебоксарах. Уфимский завод металлоконструкций полностью загружен работой.

Министр ЖКХ также назвал муниципалитеты, которые отстают от графика – это Стерлитамак, Белорецкий, Бирский, Ишимбайский и Мелеузовский районы. Те объекты, где для завершения работ к 1 ноября не хватает средств, будут дофинансированы.

– В недавних рабочих поездках очень неплохой дворик я видел в Салавате, неплохие дворики стали появляться в Уфе, а также в районах, например Кугарчинском. По разговорам с главами, становится ясно, что людям это интересно, – прокомментировал выступление Беляева Радий Хабиров.

Он добавил, что в следующем году отремонтируют около четырехсот дворов, а до 2024 года в Башкирии будут «интенсивно» заниматься благоустройством среды вокруг сел и городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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