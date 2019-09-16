В подвале жилого дома в Башкирии обнаружили женский труп 20-летней давности
В минувшую пятницу, 13 сентября, жители Салавата обнаружили в подвале жилой пятиэтажки скелетированный труп. Жуткая находка была сделана в одном из домов по улице Ключевая. Испугавшиеся горожане сразу же обратились в полицию.
Прибывшие на место криминалисты выяснили, что останки, по предварительным данным, принадлежат женщине. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, давность трупа составляет примерно 15-20 лет. Находилось ли мертвое тело все эти годы в подвале или его туда принесли, пока неизвестно.
С места происшествия полицейские изъяли одежду. Останки переданы на судмедэкспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU