2019-09-16T09:01:52+03:00
Общество

В подвале жилого дома в Башкирии обнаружили женский труп 20-летней давности

Страшную находку сделали жители Салавата
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Испугавшиеся жители обратились в полициюИспугавшиеся жители обратились в полициюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую пятницу, 13 сентября, жители Салавата обнаружили в подвале жилой пятиэтажки скелетированный труп. Жуткая находка была сделана в одном из домов по улице Ключевая. Испугавшиеся горожане сразу же обратились в полицию.

Прибывшие на место криминалисты выяснили, что останки, по предварительным данным, принадлежат женщине. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, давность трупа составляет примерно 15-20 лет. Находилось ли мертвое тело все эти годы в подвале или его туда принесли, пока неизвестно.

С места происшествия полицейские изъяли одежду. Останки переданы на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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