2019-09-16T08:37:32+03:00
Общество

В уфимском планетарии сообщили, когда наступит осеннее равноденствие

Продолжительность дня и ночи будет одинакова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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23 сентября центр солнечного диска пересечет небесный экватор23 сентября центр солнечного диска пересечет небесный экватор
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В уфимском планетарии сообщили, когда и во сколько именно наступит осеннее равноденствие.

Как пояснили в пресс-службе учреждения, астрономическое начало осени наступит в Уфе 23 сентября в 12:49, когда центр солнечного диска пересечет небесный экватор. В осеннее равноденствие продолжительность дня и ночи одинакова – 12 часов.

В городском планетарии также добавили, что в начале этого месяца день в Уфе длился 13 часов 44 минуты, а в конце будет уже 11 часов 37 минут. Буквально за месяц день уменьшился на два часа. Он продолжит убывать до 22 сентября. Тогда наступит день зимнего солнцестояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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