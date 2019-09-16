В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия, бросив машину

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-16T08:06:15+03:00

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В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили о наезде на человека с летальным исходом.

Инцидент произошел вчера вечером, 15 сентября, в Стерлитамаке. Неизвестный на «Ладе Гранта» во время движения по улице Курчатова сбил 57-летнего местного жителя. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где через некоторое время он скончался.

Водитель, совершивший наезд, предпочел скрыться с места ДТП, бросив машину. Дорожные полицейские объявили в розыск автомобилиста. Госавтоинспекция обращается к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию о происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU