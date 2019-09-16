В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-16T07:28:39+03:00

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Волонтеры из Башкирии разыскивают 83-летнего Шайхинура Арсланова. Пенсионер пропал без вести в Агидели. По информации ДПСО «Лиза Алерт», он вышел из дома 13 августа и с тех пор вестей от него нет. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

В день пропажи на нем были тёмная ветровка и спортивные трико.

Приметы мужчины: рост 165 см, телосложение худощавое, глаза светло-серые, лысый.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Шайхинура Арсланова, просят позвонить добровольцам-поисковикам по телефону 8 (800) 700 54 52 или обратиться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU