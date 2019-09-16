В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов
Волонтеры из Башкирии разыскивают 83-летнего Шайхинура Арсланова. Пенсионер пропал без вести в Агидели. По информации ДПСО «Лиза Алерт», он вышел из дома 13 августа и с тех пор вестей от него нет. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.
В день пропажи на нем были тёмная ветровка и спортивные трико.
Приметы мужчины: рост 165 см, телосложение худощавое, глаза светло-серые, лысый.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Шайхинура Арсланова, просят позвонить добровольцам-поисковикам по телефону 8 (800) 700 54 52 или обратиться в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU