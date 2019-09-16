В Уфе с молотка пустят арестованные машины

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-16T06:02:07+03:00

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Десятки арестованных автомобилей выставили на аукцион. Распродавать машины будут 14 октября. Как следует из извещения о торгах на сайте Управления ФССП по Башкирии, побороться за покупку смогут все желающие, подавшие до 25 сентября заявку и оплатившие задаток.

Самыми дорогими лотами на предстоящих торгах будут Mercedes-Benz G500 2013-го года выпуска (начальная цена - 3 млн 570 тысяч рублей), его одногодка Infiniti FX30d (1 млн 232 500 рублей), Mercedes-Benz С 180 годом новее (1 млн 190 тысяч рублей), Hyundai ix35 2013-го года выпуска (1 млн 143 450 рублей) и восьмилетний Cadillac Escalade GMT 926 с начальной ценой – 1 млн 100 тысяч рублей.

Дешевле всех в списке - Daewoo Matiz 2008-го года выпуска. Он будет торговаться с 29 988 рублей.

Узнать место, время и условия проведения аукциона можно на сайте Службы судебных приставов в разделе "Извещения о проведении публичных торгов".

ИСТОЧНИК KP.RU