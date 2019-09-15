2019-09-15T21:14:48+03:00
Общество

Экс-игрок «Салавата Юлаева» задержан по уголовной статье

Мусатова обвиняют в мошенничестве на 800 тысяч долларов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ХК "Салават Юлаев"фото: ХК "Салават Юлаев"
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В Москве задержали экс-игрока «Салавата Юлаева» Игоря Мусатова. Российский хоккеист находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мусатову инкриминируют 159-ю статью УК РФ – «мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, обвиняемый совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение злого умысла», он встретился в центре Москвы с бизнесменом, который занимается инвестициями в криптовалюту, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Мусатов в ходе телефонного разговора ввел Абеляна В.М. в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты на общую сумму в 800 тысяч долларов (на тот момент – 45,3 млн рублей), «при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», которая, по предварительной информации, не состоялась.

Адвокат обвиняемого Александр Карабанов заявил, что его подзащитный вину не признает. «Тут налицо гражданско-правовые отношения», - цитирует юриста новостное агентство. Вопрос об избрании меры пресечения хоккеисты будет решаться завтра, 16 сентября.

Напомним, Игорь Мусатов играл в составе ХК «Салават Юлаев» в сезоне 2012-2013.

ИСТОЧНИК KP.RU

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