В Башкирии двух студенток избили и ограбили иностранцы

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-15T19:15:07+03:00

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В минувший вторник, 10 сентября, две студентки из Стерлитамака стали жертвами вероломного нападения. Возле остановки «Колхозный рынок» по улице Комсомольской между девушками 16 и 17 лет и тремя неизвестными, которые находились в салоне «девятки», завязался конфликт. В результате потасовки парни затолкали их в легковушку и по пути похитили телефон.

Злоумышленники привезли своих жертв в лес рядом с поселком Рощинский. В чаще они избили девушек и уехали. До больницы несчастные смогли добраться только на следующий день. Одной потерпевшей диагностировали рану надбровной области, ушиб грудной клетки, закрытый перелом носа и сотрясение. Вторая пострадала меньше: у нее ушиб затылочной области и сотрясения.

Медики обратились в полицию. На данный момент правоохранители вычислили только одного подозреваемого – 20-летнего уроженца Таджикистана. Возможно, на данный момент его уже удалось поймать и сейчас оперативники разыскивают соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU