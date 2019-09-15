2019-09-15T17:50:47+03:00
Общество

В Башкирии привлекли 75 млн рублей, чтобы 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками

Об этом рассказал Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 15 сентября, 140 семей из Нефтекамска перестали быть обманутыми дольщиками. Им вручили ключи от квартир в двух новых домах. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что власти республики для спасения дольщиков заложили 25 млн рублей на сети в РАИП и привлекли из внебюджетных источников для застройщика 50 млн рублей в кредит под 4%. Благодаря этому, по словам врио главы Башкирии, удалось уложиться в срок.

– Дольщики ждали этого дня на 5 лет дольше, чем им обещали изначально, – написал Хабиров

В конце поста он добавил, что механизм возвращения крыши над головой жителям Башкирии отработан, и каждый обманутый дольщик получит квартиру «настолько быстро, насколько это возможно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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