2019-09-15T17:05:10+03:00
Общество

«Совести у вас нет»: жители города в Башкирии не могут добраться до могил родственников из-за мусора

На кладбище, по словам горожанина, никто не убирался с мая месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель Ишимбая попытался привлечь внимание городских властей к проблеме мусора на местном кладбище. Мужчина снял 30-секундный ролик, на котором видно, что могилы буквально завалены ветками сухих деревьев и прочим мусором. Путь к месту захоронения близких и родственников для горожан превращается в настоящую полосу препятствий. Видео возмущенный пользователь опубликовал в местном сообществе ВКонтакте.

– С мая месяца обещают навести порядок на кладбище, расположенном на втором километре. То денег нет, то директора меняют – совести у вас нет, господа чиновники, – на эмоциях заявил местный житель в своем посте.

На удивление далеко не все поддержали праведный гнев мужчины. Так, согласно одному из самых популярных комментариев, власти и так делают все от них зависящее и вывозят с кладбища очень много мусора: «Они что, еще могилы должны чистить?», – недоумевает горожанка. Многие призвали самих граждан быть более сознательными и убирать за собой. С другой стороны, сложно представить, чтобы посетители кладбища приносили на места захоронений сухие ветки и заваливали ими могилы.

Заваленное кладбище в Ишимбае // 15.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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