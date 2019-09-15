2019-09-15T14:35:07+03:00
Общество

Следовавший в Уфу самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

На борту находилось 116 пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФфото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ
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Самолет ЯК-42Д, следовавший по маршруту Талакан-Омск-Уфа совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По предварительным данным, экипаж лайнера произвел аварийную посадку в 12:00 по местному времени (14:00 по Уфе) в аэропорту Емельяново. На борту находилось 116 пассажиров.

В правоохранительном ведомстве пояснили, что во время полета пилоты почувствовали вибрацию, и на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна отключил его и решил приземлиться в аэропорту Емельяново. Самолет благополучно сел. Ни члены экипажа, ни пассажиры не пострадали.

Следственная группа проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает, что самолет принадлежит авиакомпании «Красавиа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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