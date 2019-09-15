2019-09-15T12:20:42+03:00
Общество

В Уфе открылся музей, посвященный истории города

Для жителей города представлены 900 экспонатов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В минувшую пятницу, 13 сентября, в столице Башкирии свои двери открыл «Музей истории города Уфы». Он располагается в доме №72 по улице Ленина.

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что в музейный фонд принято около 900 экспонатов, а на временном хранении находятся более 2000 предметов, имеющих отношения к истории Уфы.

Музей состоит из четырех блоков. Первый посвящен XVI-XVII веку. Здесь отражена история города тех времен и представлен макет Уфимской крепости. Во втором демонстрируются промышленные и архитектурные преобразования нескольких веков.

Один из самых крупных блоков связан с советским периодом. В зале отражены события времен Гражданской и Великой Отечественной войн, а также достижения, связанные с промышленностью и строительством коммунизма. Экскурсовод проведет посетителей через целую эпоху вплоть до современности.

Наконец, последний блок под названием «Город – устремленный в будущее» ознакомит гостей с виртуальным планом развития Уфы до 2050 года.

Запись на экскурсию: 273-97-54.

Сегодня, 15 сентября, – последний день, когда музей можно посетить бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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