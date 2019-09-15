Медовый фестиваль в Уфе собрал 9 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-15T15:32:25+03:00

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Вчера, 14 сентября, на площади имени Ленина в Уфе состоялся фестиваль «Башкирский мед». На него съехались пчеловоды и пчеловодческий организации из 10 районов республики, которые представили на продажу лучшие сорта сладкого янтаря.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, мероприятие было призвано популяризовать пчеловодство в республики, а также обеспечить уфимцев и гостей города качественной продукцией. На ярмарке были представлены все известные сорта меда: липовый, цветочный, гречишный, бортевой, донниковый, сотовый, мед из ранних весенних цветов.

На ярмарку сходили порядка 9 тысяч человек. Они купили меда на 14 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU