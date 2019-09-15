С фотографией жены в руках: в Башкирии мужчина пытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-15T16:21:14+03:00

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В Нефтекамске произошла настоящая драма – мужчина пытался покончить с собой из-за бракоразводного процесса.

Инцидент произошел в среду, 11 сентября. 59-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа доставили в центральную районную больницу вечером. По предварительным признакам, он предпринял попытку суицида. Медики передали информацию в отдел полиции.

Следственно-оперативная группа выяснила предварительные причины и обстоятельства случившегося. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло в подъезде дома, где живет 57-летняя жена пострадавшего. Как выяснилось, супруги находились в процессе развода. Мужчина воспринял разрыв слишком близко к сердцу и решился на крайние меры. Однако совершить задуманное в полной мере ему не удалось – судьба дала второй шанс.

С места происшествия полицейские изъяли фотографию жены несчастного и две предсмертные записки, одна из которых была адресована ей же.

ИСТОЧНИК KP.RU