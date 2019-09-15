«Салават Юлаев» у себя дома нанес поражение «Амуру»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-15T08:23:04+03:00

Для хабаровчан оно стало шестым подряд

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«Салават Юлаев» на родном льду обыграл хабаровский «Амур». Уфимская команда вырвала победу с минимальным отрывом – 3:2.

После первого периода счет был 2:1. Первую шайбу в ворота гостей на 8-й минуте занес Теэму Харткайнен. Затем на 11-й минуте счет сравнял Антон Лазарев. Буквально за секунду до перерыва дебютным голом в КХЛ отметился игрок «Салавата Юлаева» Илья Баранов.

Во втором периоде Игорь Руденков вновь сделал счет равным. В последней трети матча «Юлаевцы» дожали соперника: на 50-й минуте отличился Никита Сошников.

Уфимская команда нанесла хабаровчанам шестое поражение подряд в КХЛ. «Амур» занимает последнюю строчку в Восточный конференции, «Салават Юлаев» расположился на пятом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU