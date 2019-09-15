Элеваторный завод в Башкирии получил беспроцентный займ в 250 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-15T14:16:40+03:00

ООО "Элеватор" входит в группу компаний "Сигма", которая занимается производством и продажей растительных масел Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Башкирская компания ООО «Элеватор», которая занимается производством и продажей продуктов переработки подсолнечника, получила займ в размере 250 млн рублей от Фонда моногородов. Средства были выделены на техническое переоснащение элеваторного комплекса на территории ТОСЭР «Кумертау». Об этом сообщает минэкономразвития республики.

Общая стоимость проекта составляет 330 млн рублей. Предприятие закупило новое сушильное оборудование для зерна. Одна из сушилок уже смонтирована. По словам директора предприятия Сергея Варламова, новые системы увеличат приемку подсолнечника на 2 тысячи тонн в сутки.

– Суммарная производительность составит 4500 тонн по семенам подсолнечника, – отмечает пресс-служба министерства. – На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест.

Соглашение на предоставление займа Фонд моногородов и «Элеватор» подписали в начале июня текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU