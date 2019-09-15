В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП – пострадали два ребенка
Накануне вечером в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Авария случилась около 22:00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева.
Как сообщает региональная госавтоинспекция, на перекрестке столкнулись «девятка», которой управляла 24-летняя девушка, и маршрутная «Газель», за рулем которой сидел 38-летний шофер. В салоне микроавтобуса находилось 13 человек.
фото: ГИБДД по РБ
В результате происшествия водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась также трем пассажирам из маршрутки, среди них двое детей 7 и 11 лет.
На месте происшествия работала полиция и другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента, а также степень вины его участников установят сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU