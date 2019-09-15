В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП – пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-15T07:32:31+03:00

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Накануне вечером в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Авария случилась около 22:00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева.

Как сообщает региональная госавтоинспекция, на перекрестке столкнулись «девятка», которой управляла 24-летняя девушка, и маршрутная «Газель», за рулем которой сидел 38-летний шофер. В салоне микроавтобуса находилось 13 человек.

фото: ГИБДД по РБ

В результате происшествия водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась также трем пассажирам из маршрутки, среди них двое детей 7 и 11 лет.

На месте происшествия работала полиция и другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента, а также степень вины его участников установят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU