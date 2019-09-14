Житель Башкирии нашел в лесу 8-килограммовый гриб
Находку поспешили зажарить, пока не испортилась
Фото: blagpanorama.rbsmi.ru
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Житель Кармаскалинского района Ришат Мусин обнаружил в лесу гриб-мутант. Как сообщает районное издание "Панорама", дождевик весом восемь килограммов вырос в лесополосе неподалеку от деревни Варшавка. Мужчина срезал находку и привез домой. Пока гриб не начал портиться, они с супругой поспешили порезать его и зажарить.
Это не первый случай, когда грибникам в Башкирии попадаются небывалых размеров дождевики. Ранее житель Учалов отыскал несколько гигантских грибов близ деревни Уразово. Каждый из них весил около 10 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU