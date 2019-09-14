В аэропорту Уфы встретили 2,5-миллионного пассажира

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-14T17:46:01+03:00

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Сегодня, 14 сентября, аэропорт «Уфа» встретил 2,5-миллионного пассажира. Счастливчиком оказался Линар Ишниязов, прилетевший из Геленджика с женой и тремя сыновьями. Мужчина признался, что звание юбилейного пассажира стало для него полной неожиданностью.

- Это было очень приятно. Особенно удивила встреча в аэропорту: была водяная арка, нас всех встретили подарками, - рассказал Линар.

В подарок он получил сертификат, позволяющий целый год получать обслуживание в бизнес-залах аэропорта, а компания «ЮВТ Аэро» вручила ему сертификат на два билета в любом из своих направлений.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в этом году уфимский аэропорт первым среди всех аэрогаваней ПФО обслужил 2,5 млн пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU