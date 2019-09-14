2019-09-14T17:46:01+03:00
Общество

В аэропорту Уфы встретили 2,5-миллионного пассажира

Им стал отец троих сыновей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба аэропорта "Уфа"Фото: пресс-служба аэропорта "Уфа"
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 сентября, аэропорт «Уфа» встретил 2,5-миллионного пассажира. Счастливчиком оказался Линар Ишниязов, прилетевший из Геленджика с женой и тремя сыновьями. Мужчина признался, что звание юбилейного пассажира стало для него полной неожиданностью.

- Это было очень приятно. Особенно удивила встреча в аэропорту: была водяная арка, нас всех встретили подарками, - рассказал Линар.

В подарок он получил сертификат, позволяющий целый год получать обслуживание в бизнес-залах аэропорта, а компания «ЮВТ Аэро» вручила ему сертификат на два билета в любом из своих направлений.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в этом году уфимский аэропорт первым среди всех аэрогаваней ПФО обслужил 2,5 млн пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии собрали больше 2,5 млн тонн зерна
В Башкирии столкнулись КамАЗ и трактор, есть пострадавший
В Уфе закрываются киоски с шаурмой
В Башкирии планируют запустить Центр управления регионом
В Башкирии ищут пропавшего 32-летнего Эдика Фаррахова
Стало известно, когда утвердят кандидатов на пост муфтия Башкирии
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
В Уфе на время спортивного мероприятия перекрыли Лесопарковый проезд
Житель Башкирии спас тонущего жеребенка
Экс-дознавательница из Уфы показала место, где ее якобы изнасиловали
В Башкирии прекратили поиски 14-летнего подростка
Маму похоронили, а дочка борется за жизнь: стало известно состояние девушки, пострадавшей в ДТП с экс-мэром из Башкирии
Какой будет погода в Башкирии на выходных
В Уфе ограбили мечеть – вор похитил ящик с пожертвованиями
«Что за деревня?»: жители Уфы сушат вещи на волейбольной площадке
Уфимца из собственной квартиры выгнала сестра – он живет на улице уже два года
Начальника управления прокуратуры Башкирии подозревают в прослушке чужой жены
Уфимец завалил крыльцо приемной депутата мусором с помойки
В Башкирии игра для семилетнего мальчика закончилась жуткой смертью
В Уфе неизвестный обокрал шаурмичную
Семье с 10 детьми, оставшейся из-за пожара без крова, подарили новый дом
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%