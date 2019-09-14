Подростка из Башкирии нашли мертвым на Васильевском острове
Следов насильственной смерти на теле не было
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Тело 16-летнего жителя Кумертау обнаружили накануне утром, 13 сентября, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Его заметили около половины девятого утра на газоне возле дома №3 по Капитанской улице. Юноша лежал на животе.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», при осмотре внешних признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Тело подростка передали в местный морг, где будет установлена причина смерти.
Уточняется, что погибший имел временную прописку в квартире на улице Подвойского.
ИСТОЧНИК KP.RU