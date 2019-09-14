2019-09-14T13:22:45+03:00
Общество

В Башкирии ищут пропавшего 32-летнего Эдика Фаррахова

Предположительно, мужчина работает на стройке в Уфе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жителей Башкирии просят помочь в поисках 32-летнего Эдика Фаррахова, уроженца деревни Орловка Архангельского района.

От мужчины нет вестей уже больше недели. Последний раз он выходил на связь 5 сентября. Родственники полагают, что он может работать на одной из стройплощадок в Уфе. Сами связаться с ним они не смогли, поэтому прибегли к помощи волонтеров.

Пропавший был одет в красную ветровку и синие джинсы.

Если вы видели мужчину с фото или знаете, где он может находиться, свяжитесь с добровольцами: 8 927 969 89 19 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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