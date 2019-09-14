В Башкирии планируют запустить Центр управления регионом

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-14T14:17:18+03:00

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В Башкирии хотят создать Центр управления регионом (ЦУР). Он позволит оперативно реагировать на жалобы от населения, мониторить изменения и предотвращать проблемы с ямами на дорогах, очередями в больницах и прочим. Запустить ЦУР планируется в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой и.о. вице-премьера республики Андрея Назарова.

В основу Центра ляжет уже работающая в регионе система отслеживания жалоб "Инцидент менеджмент", в которую включат возможность мониторинга экономических показателей.

Работу ЦУРа будут поддерживать сотрудники профильных министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU