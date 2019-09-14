В Башкирии столкнулись КамАЗ и трактор, есть пострадавший
ДТП случилось в Федоровском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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Один человек пострадал в результате аварии с участием КамАЗа и трактора. Авария произошла днем 13 сентября в Федоровском районе Башкирии. 57-летний местный житель вел грузовик по дороге Стерлитамак - Федоровка. На 64-м километре он, предположительно, решил обогнать трактор "Беларус", но маневр не удался. "Камаз" задел его по касательной.
В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что в ДТП пострадал 31-летний пассажир трактора.
Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 13 аварий с 14-ю пострадавшими.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU