2019-09-14T16:02:35+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись КамАЗ и трактор, есть пострадавший

ДТП случилось в Федоровском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Один человек пострадал в результате аварии с участием КамАЗа и трактора. Авария произошла днем 13 сентября в Федоровском районе Башкирии. 57-летний местный житель вел грузовик по дороге Стерлитамак - Федоровка. На 64-м километре он, предположительно, решил обогнать трактор "Беларус", но маневр не удался. "Камаз" задел его по касательной.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что в ДТП пострадал 31-летний пассажир трактора.

Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 13 аварий с 14-ю пострадавшими.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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