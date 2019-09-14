СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-14T11:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 сентября, в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники столичной Госавтоинспекции будут останавливать автомобилистов, чтобы проверить их документы и общее состояние здоровья, а также убедиться, что они соблюдают правила перевозки пассажиров, главным образом - детей.

В ведомстве объяснили, что такие проверки позволяют своевременно реагировать на возможные проблемы на дорогах, а также помогают исключить риск нарушения правил дорожного движения со стороны некоторых водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU