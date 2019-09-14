Башкирия возглавила рейтинг бизнес-настроения

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-14T19:49:45+03:00

Но радоваться этому пока рано

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Башкирия стала лидером рейтинга бизнес-настроения малого и среднего предпринимательства по итогам второго квартала 2019 года. Анализ проводится по девяти показателям: бизнес-ожидания, продажи и прибыль, цены реализации, себестоимость, кадры, количество клиентов, доступность финансирования, баланс запасов и инвестиции.

Как сообщил изданию РБК-Уфа вице-президент «Деловой России» Рустам Муратов, республика обошла по уровню бизнес-настроения Тюменскую область и Забайкальский край, но идеализировать положение дел рано.

- Башкирские предприниматели продемонстрировали самый низкий в стране спрос на кредиты. Всего 8% от общего числа МСП региона воспользовались заемными средствами, – пояснил Муратов.

Хуже всего с бизнес-настроением, судя по аналитике, в Иркутской области, Красноярском и Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU