Маму похоронили, а дочка борется за жизнь: стало известно состояние девушки, пострадавшей в ДТП с экс-мэром из Башкирии
Вчера, 13 сентября, Бирск простился с Марией Беляевой, сотрудницей городского суда, разбившейся в ДТП на трассе Москва-Уфа в Мамадышском районе Татарстана. Она ехала в машине Chevrolet Lanos с экс-мэром Бирска Александром Логачевым и своей дочерью Александрой. Сама Беляева погибла на месте, а остальные были госпитализированы.
По словам горожан, проводить женщину в последний путь пришли десятки людей. "Там был весь город", - пишут в соцсетях знакомые семьи.
Пока биряне прощались с Беляевой, ее 19-летняя дочь боролась за свою жизнь. Девушка получила тяжёлые травмы и находилась все эти дни в коме. По словам знакомых, в себя Саша пока не пришла, но в ее состоянии наметились улучшения. Она стала реагировать на голоса и немного шевелить пальцами. Пока девушка не знает, что ее мамы больше нет, и близкие рассчитывают на время уберечь ее от этой новости. "Не стоит ей пока знать..." - переживают друзья семьи.
Напомним, по версии ГИБДД, Логачев управлял машиной в «утомленном состоянии», не удержал дистанцию и въехал в попутный КамАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU