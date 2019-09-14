В Башкирии собрали больше 2,5 млн тонн зерна
Отличились фермеры из Чекмагушевского района
В Башкирии намололи 2,5 млн тонн зернаФото: Алексей ФОКИН
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В Башкирии собрали 2,5 миллионов тонн зерна.
Фермеры Башкирии с начала сезона собрали 2,5 миллиона тонн зерна. По данным правительства республики, в последние дни солнечная погода помогла фермерам активно работать на уборке. За минувший день рабочие убрали почти 1,3 миллиона гектаров с зерновыми культурами. Показатель дневного валового намола зерна составил более 2,5 миллионов тонн.
Больше всего зерна собирают фермеры из Чекмагушевского, Стерлитамакского и Илишевского района. Они умудрились намолоть 142, 137 и 134 тысячи тонн зерна.
ИСТОЧНИК KP.RU