2019-09-14T16:51:24+03:00
Общество

В Башкирии собрали больше 2,5 млн тонн зерна

Отличились фермеры из Чекмагушевского района
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии намололи 2,5 млн тонн зернаВ Башкирии намололи 2,5 млн тонн зернаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Башкирии собрали 2,5 миллионов тонн зерна.

Фермеры Башкирии с начала сезона собрали 2,5 миллиона тонн зерна. По данным правительства республики, в последние дни солнечная погода помогла фермерам активно работать на уборке. За минувший день рабочие убрали почти 1,3 миллиона гектаров с зерновыми культурами. Показатель дневного валового намола зерна составил более 2,5 миллионов тонн.

Больше всего зерна собирают фермеры из Чекмагушевского, Стерлитамакского и Илишевского района. Они умудрились намолоть 142, 137 и 134 тысячи тонн зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Уфы встретили 2,5-миллионного пассажира
В Башкирии столкнулись КамАЗ и трактор, есть пострадавший
В Уфе закрываются киоски с шаурмой
В Башкирии планируют запустить Центр управления регионом
В Башкирии ищут пропавшего 32-летнего Эдика Фаррахова
Стало известно, когда утвердят кандидатов на пост муфтия Башкирии
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
В Уфе на время спортивного мероприятия перекрыли Лесопарковый проезд
Житель Башкирии спас тонущего жеребенка
Экс-дознавательница из Уфы показала место, где ее якобы изнасиловали
В Башкирии прекратили поиски 14-летнего подростка
Маму похоронили, а дочка борется за жизнь: стало известно состояние девушки, пострадавшей в ДТП с экс-мэром из Башкирии
Какой будет погода в Башкирии на выходных
В Уфе ограбили мечеть – вор похитил ящик с пожертвованиями
«Что за деревня?»: жители Уфы сушат вещи на волейбольной площадке
Уфимца из собственной квартиры выгнала сестра – он живет на улице уже два года
Начальника управления прокуратуры Башкирии подозревают в прослушке чужой жены
Уфимец завалил крыльцо приемной депутата мусором с помойки
В Башкирии игра для семилетнего мальчика закончилась жуткой смертью
В Уфе неизвестный обокрал шаурмичную
Семье с 10 детьми, оставшейся из-за пожара без крова, подарили новый дом
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%