В Башкирии собрали больше 2,5 млн тонн зерна

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-14T16:51:24+03:00

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В Башкирии собрали 2,5 миллионов тонн зерна.

Фермеры Башкирии с начала сезона собрали 2,5 миллиона тонн зерна. По данным правительства республики, в последние дни солнечная погода помогла фермерам активно работать на уборке. За минувший день рабочие убрали почти 1,3 миллиона гектаров с зерновыми культурами. Показатель дневного валового намола зерна составил более 2,5 миллионов тонн.

Больше всего зерна собирают фермеры из Чекмагушевского, Стерлитамакского и Илишевского района. Они умудрились намолоть 142, 137 и 134 тысячи тонн зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU