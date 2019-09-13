Уфимца из собственной квартиры выгнала сестра – он живет на улице уже два года

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-13T15:58:08+03:00

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Страдающий серьезным заболеванием мозга житель Уфы вынужден бомжевать уже второй год – его выгнала на улицу собственная сестра.

Пока тепло, Фларид Галлямов живет в парке имени Гастелло. С приходом холодов он переместится в подземный переход. Зимой мужчине придется искать теплотрассу.

Журналистам телеканала «Вся Уфа» Фларид рассказал, что дома над ним издеваются и бьют. Что делать со своей жизнью дальше, он не представляет.

Как-то в парке бездомного мужчину заметил Вадим Земелев. Он не смог пройти мимо бедствующего человека и теперь каждый день приносит ему еду. Неравнодушный парень даже обращался в отдел социальной защиты, но едва ли это на что-то повлияло. Сейчас он надеется пристроить несчастного в социальный приют.

Вадим оставил свой номер телефона и призвал всех, кто узнал Фларида Галлямова или может ему помочь, позвонить: 8-919-613-71-88.

ИСТОЧНИК KP.RU