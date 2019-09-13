Уфимец завалил крыльцо приемной депутата мусором с помойки
Своеобразным образом выразил протест житель Уфы. Горожанина возмутило, что контейнеры для мусора у его дома переполнены до отказа и решил перенести часть отходов прямиком к приемной депутата Горсовета Уфы Артур Хазигалеев. Случай, произошедший вечером 9 сентября, попал на камеру видеонаблюдения. Записью в социальных сетях поделился сам чиновник.
На кадрах видно, что мужчина невозмутимо и последовательно складирует мусор прямо на крыльце. Раз за разом он возвращается с новой партией барахла, пока не образовывается настоящая гора отходов. Хазигалеев подобную борьбу с мусором не оценил и обвинил мужчину в эгоизме.
– Жить по схеме «моя квартира – это мой дом, мой подъезд, возможно, касается меня совсем чуть-чуть, а всё, что за его пределами – это уже не дом». Абсурд? – написал депутат. – Давайте честно признаем, что мусор – проблема, которая не решена только потому, что мы сами сорим.
Уфимец складирует мусор // 13.09.! другой источник
В конце своего поста чиновник пригласил уфимца на прием, чтобы они вместе подумали, как сделать мир чище.
ИСТОЧНИК KP.RU