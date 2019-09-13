Стала известна дальнейшая судьба уфимского кинотеатра «Победа»
В здании бывшего кинотеатра «Победа», располагающегося на улице Первомайской в Уфе, после капитального ремонта может разместиться школа искусств. Соответствующее решение приняли городские власти на прошедшем 10 сентября совещании.
Издание ufa1.ru со ссылкой на источник сообщило, что проект подготовят к началу нового года, однако со сроками реализации еще ничего неясно, слишком уж велик масштаб предстоящих работ. По плану в школе будут заниматься хоровым и театральным искусством, поэтому кинозал переоборудуют под сцену.
Построенный в середине прошлого века кинотеатр «Победа» закрылся в 2017 году. Долгое время он был убыточным. В январе этого года «Региональный фонд» вел переговоры с мэрией о передаче здания городу, чтобы открыть там спортивную школу. Эта идея не понравилась уфимцам. Они даже создали петицию с призывом сохранить здание и сделать из него культурный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU