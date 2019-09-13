2019-09-13T11:40:34+03:00
Общество

Стала известна дальнейшая судьба уфимского кинотеатра «Победа»

Здание хотят переоборудовать в школу искусств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее из кинотеатра хотел сделать спортшколуРанее из кинотеатра хотел сделать спортшколуФото: Рустем АХУНОВ
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В здании бывшего кинотеатра «Победа», располагающегося на улице Первомайской в Уфе, после капитального ремонта может разместиться школа искусств. Соответствующее решение приняли городские власти на прошедшем 10 сентября совещании.

Издание ufa1.ru со ссылкой на источник сообщило, что проект подготовят к началу нового года, однако со сроками реализации еще ничего неясно, слишком уж велик масштаб предстоящих работ. По плану в школе будут заниматься хоровым и театральным искусством, поэтому кинозал переоборудуют под сцену.

Построенный в середине прошлого века кинотеатр «Победа» закрылся в 2017 году. Долгое время он был убыточным. В январе этого года «Региональный фонд» вел переговоры с мэрией о передаче здания городу, чтобы открыть там спортивную школу. Эта идея не понравилась уфимцам. Они даже создали петицию с призывом сохранить здание и сделать из него культурный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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