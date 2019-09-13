В Уфе водитель протаранил столб и не смог выбраться из машины
Мужчину пришлось вызволять спасателям
фото: УГЗ по Уфе
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В дежурную часть Управления гражданской защиты по Уфе минувшей ночью поступила информация о ДТП, в результате которого водитель оказался в плену собственного автомобиля. Инцидент произошел на улице Восточной. Мужчина за рулем вазовской «четырнадцатой» въехал в столб.
фото: УГЗ по Уфе
Прибывшие на место происшествия спасатели совместно с медиками оказали пострадавшему первую помощь и зафиксировали ему ногу. После этого они вызволили уфимца из машины и перенесли до машины неотложки, которая доставила его в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
фото: УГЗ по Уфе
ИСТОЧНИК KP.RU