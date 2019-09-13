В Уфе «КамАЗ» едва не провалился под асфальт

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-13T07:04:32+03:00

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Вчера днем, 12 сентября, на улице Айской едва под асфальт не ушел груженый «КамАЗ». Многотонный грузовик продавил перекрытие тепловой камеры и даже повредил сам трубопровод, из-за чего несколько жилых домов остались без горячей воды. Пришлось срочно на место вызывать специалистов, которые вызволили грузовик из «плена», починили трубопровод и залатали дыру в асфальте.

- Специалисты оперативно провели ремонтные работы на сетях ГВС. Уже к 16.30 подача горячего водоснабжения была восстановлена, - уточнили в пресс-службе ООО «БашРТС».

ИСТОЧНИК KP.RU