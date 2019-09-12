В Башкирии женщина гуляла по улице с пакетом марихуаны

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-12T17:30:24+03:00

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В селе Ильчино Учалинского района сотрудники полиции задержали 35-летнюю женщину. Она шла по улице с пакетом из-под муки, вот только находилась в нем вовсе не мука, а 400 граммов марихуаны. Сельчанка призналась, что много лет употребляет наркотики. Добывала травку она тут же неподалеку, в заброшенном доме по улице Центральной.

Дома женщина собиралась приготовить из "урожая" наркотикосодержащую жидкость, в народе - «манагу», но полиция помешала планам.

- В отношении задержанной по факту незаконного хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU