В Башкирии пенсионер оказался в плену в своем погребе
Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера, 11 сентября, спасателей вызвали в многоквартирный дом в Кумертау. В помощи нуждался 83-летний дедушка. Он спустился в погреб глубиной около четырех метров, как вдруг почувствовал себя плохо. Подняться обратно пенсионер не мог.
Родственники попытались его вызволить, но лаз был слишком узким, а глубина большой. Выбившись из сил, они позвонили спасателям. Те прибыли на место с альпинистским снаряжением, благодаря которому подняли пожилого мужчину на поверхность.
В Госкомитете Башкирии по ЧС уточнили, что пострадавшего сразу передали на руки врачам скорой.
ИСТОЧНИК KP.RU