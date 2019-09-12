В Башкирии бизнесмена обязали снести незаконно построенные гостиницу и сауну

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-12T19:41:23+03:00

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Бизнесмену из Архангельского района Башкирии придется снести гостиницу и сауну. Местная прокуратура обнаружила, что они возведены незаконно.

Минлесхоз республики передал коммерсанту в аренду земли лесного фонда для рекреации, а тот выстроил на них отель и парилку. Ущерб природе оценили в более чем 118 тысяч рублей.

- Прокурор района внес в республиканское ведомство представление об устранении допущенных нарушений, по результатам его рассмотрения Министерство в суд направило заявление о сносе самовольных построек и взыскании причиненного ущерба, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Арбитраж требования удовлетворил - теперь дело за бизнесменом.

ИСТОЧНИК KP.RU