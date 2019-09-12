В Башкирии бизнесмена обязали снести незаконно построенные гостиницу и сауну
Бизнесмену из Архангельского района Башкирии придется снести гостиницу и сауну. Местная прокуратура обнаружила, что они возведены незаконно.
Минлесхоз республики передал коммерсанту в аренду земли лесного фонда для рекреации, а тот выстроил на них отель и парилку. Ущерб природе оценили в более чем 118 тысяч рублей.
- Прокурор района внес в республиканское ведомство представление об устранении допущенных нарушений, по результатам его рассмотрения Министерство в суд направило заявление о сносе самовольных построек и взыскании причиненного ущерба, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Арбитраж требования удовлетворил - теперь дело за бизнесменом.
ИСТОЧНИК KP.RU