2019-09-12T18:57:52+03:00
Общество

Для колледжей Башкирии хотят учредить ежегодные гранты

По мнению властей, это поможет модернизировать инфраструктуру техникумов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В Башкирии планируют учредить гранты главы региона для колледжей и их филиалов. Этот вопрос обсуждался на выездном "Обрчасе", посвященном развитию среднего профессионального образования в республике.

Власти пришли к заключению, что техникумам и колледжам в малых городах и селах необходима финансовая поддержка и модернизация. По словам и.о. министра образования Башкирии Айбулата Хажина, на укрепление материально-технической базы колледжей за последние два года республиканская казна выделила 340 млн рублей, еще 250 привлекли из федерального бюджета, но средств все равно не хватает.

Для финансовой поддержки учреждений среднего профессионального образования было предложено учредить 10 грантов по пять миллионов рублей, которые можно будет раздавать ежегодно.

Эта идея была поддержана руководителем региона Радием Хабировым. Однако он отметил, что вопрос нуждается в дополнительной проработке и конкретизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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